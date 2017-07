Relogement de 44 familles dans le cadre de la RHP

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

Jeudi dernier à Guerrouma, sur les hauteurs de Zbarbar, l’opération s’est déroulée dans une ambiance festive ! En effet, 44 familles vivant dans des conditions précaires ont bénéficié de logements équipés d’installations modernes. Guerrouma, chef-lieu de commune situé à une cinquantaine de kilomètres au Nord-ouest de Bouira, est, avec Boukram et Maâla, l’une des localités les plus déshéritées de la wilaya, tant à cause de l’éloignement que de son relief montagneux. Mais les efforts de l’Etat, appuyés par un suivi constant des autorités locales ont fini par payer. Ainsi, ces petits villages, confrontés à des conditions de vie extrêmes ont vu la réalisation de projets ambitieux, comme les réseaux d’AEP, d’électricité et parfois de gaz. De même pour la construction d’écoles, de routes, de salles de soins et de bureaux de poste. Le niveau de vie s’est nettement amélioré grâce aux différents dispositifs d’aide à l’emploi mis en place. Cette opération de relogement, au profit de 44 familles, témoigne de la volonté de l’Etat de venir à bout de l’habitat précaire, qui tend à disparaitre dans le paysage urbain et rural.

Aziz Bey