«Un moment privilégié entre experts»

Par DDK

L’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, abritera du 1er au 6 août prochain «Les Doctoriales 2017». Cette manifestation scientifique, organisée par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en collaboration avec ‘‘The science Edit for the developing world’’, constituera, selon le vice-recteur chargé des relations extérieures à l’université de Béjaïa, «un moment unique de rencontre privilégié entre doctorants et experts». «Etalée sur six jours, cette importante rencontre nationale regroupera près de 300 étudiants doctorants, inscrits dans différentes disciplines et issus de plusieurs établissements universitaires du pays», indique-t-on, ajoutant que «Les Doctoriales seront marquées par un programme très riche, composé de conférences plénières et d’ateliers animés par des enseignants-chercheurs de renom, venus d’Algérie et de plusieurs autres pays». C’est ainsi que «de nombreuses thématiques liées aux processus d’innovation, de méthodologie de publication, d’éthique et de recherche scientifique, seront au centre de ce regroupement». S’y ajouteront, poursuit-t-on, plusieurs autres activités culturelles et sorties touristiques sur des sites naturels, historiques et civilisationnels de Béjaïa. Lors de ces Doctoriales, explique le vice-recteur chargé des relations extérieures à l’université de Béjaïa, il sera notamment question d’apprendre aux étudiants doctorants les techniques de publication, de les sensibiliser sur la nécessité de lutter contre le plagiat, de comment s’en prémunir, de développer davantage leurs connaissances dans différents domaines, de faire connaitre le meilleur moyen d’accéder aux revues internationales, d’identifier et valoriser les atouts d’une formation par la recherche, de faire découvrir le potentiel d’innovation et de créativité que recèle les doctorants, de donner l’opportunité aux doctorants de présenter les axes de leurs sujets de doctorat pour être conseillés et orientés par les experts, et surtout, d’offrir aux doctorants un lieu d’échange d’idées autour de projets innovants en groupe pluridisciplinaire.

D. S.