“En deçà des attentes mais satisfaisants"

«Les résultats obtenus au Baccalauréat 2017 sont satisfaisants, même s’ils sont en deçà de nos attentes», a affirmé avant-hier la ministre de l’éducation Nationale, Mme Nouria Benghabrit.

S’exprimant à l’issue de la cérémonie organisée en l’honneur des meilleurs lauréats du BAC 2017, la ministre a déclaré : «Nous considérons ces résultats satisfaisants même s'ils restent en deçà de nos attentes et objectifs stratégiques arrêtés par la Réforme, soit 70% de réussite». Néanmoins, la première responsable du secteur a exprimé son «optimisme quant à la réalisation de meilleurs scores à l'avenir, grâce à l'amélioration de la mise en œuvre de la réforme». D’après elle, «cette réforme s'appuie sur trois leviers majeurs». Il s’agit notamment de la refonte pédagogique, la professionnalisation par la formation et la gouvernance. Revenant sur les résultats du BAC, la ministre a indiqué que le taux de réussite global, qui atteint 56,07 %, montre une amélioration de 6,28 points comparativement à 2016 qui a connu un taux d'admission de 49,79%, relevant également «la prédominance des filles avec un taux de réussite de 65,03% des lauréats». Par ailleurs, la ministre de tutelle a insisté, dans son allocution, «sur l'impératif de s'adapter aux changements induits par un environnement technologique de plus en plus sophistiqué». «Le défi aujourd'hui est de savoir comment moraliser les examens, a-t-elle encore indiqué. Elle a souligné, à cet effet que «cette moralisation sera construite grâce à l'opérationnalisation de la Charte d'éthique du secteur et l'actualisation de deux arrêtés portant sur l'organisation et le fonctionnement de la communauté éducative, ainsi que les orientations générales pour l'élaboration du Règlement intérieur de l'établissement scolaire en concertation avec partenaires sociaux». En outre, la ministre estime que «l'organisation de cette cérémonie est une reconnaissance des efforts consentis par les élèves studieux, du dévouement et de l'abnégation de leurs professeurs et aussi une reconnaissance aux parents d'élèves». Cette même cérémonie, poursuit la ministre, traduit également «une reconnaissance de la mobilisation d'un nombre important de départements ministériels pour préserver la crédibilité des examens». Il y a lieu de souligner que cette cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, où il a remis des attestations honorifiques, des médailles et des cadeaux symboliques aux 56 meilleurs lauréats.

