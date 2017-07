1 631 candidats concernés par l’épreuve orale

Par DDK | Il ya 35 minutes | 65 lecture(s)

L’épreuve orale du concours de recrutement d’enseignants aura lieu aujourd’hui, le dimanche 30 juillet 2017, à Tizi-Ouzou, a-t-on appris, hier, auprès de la direction locale de l’éducation nationale. Quelque 1 631 candidats sont concernés par cette deuxième étape du concours d’enseignement dans les deux paliers, à savoir le moyen et le secondaire, dans les différentes filières. Les candidats seront répartis à travers les six centres mobilisés par la Direction de l'éducation, pour le bon déroulement de cette épreuve, précise la même source. À noter que la wilaya de Tizi-Ouzou a bénéficié de 372 nouveaux postes destinés, pour rappel, aux deux paliers de l’enseignement moyen et secondaire, a-t-il fait savoir. Les lauréats de cette deuxième phase bénéficieront d’une formation qui aura lieu le mois d’août prochain. Quant à l’objectif de cette formation accélérée, notre interlocuteur dira : «Le but de cette formation est de permettre aux nouveaux enseignants de s'imprégner des méthodes pédagogiques et entamer une rentrée scolaire dans de bonnes conditions». Juste après, les futurs enseignants seront affectés chacun dans son établissement et cela, pour combler le vide laissé par les enseignants déjà partis à la retraite. Pareil pour le cycle primaire, le même responsable affirme que le problème ne se posera pas puisque le nombre des lauréats qui figurent sur la liste d’attente du concours de recrutement d’enseignants du mois d’avril dernier est largement suffisant pour combler, lui aussi, le vide laissé par les enseignants retraités.

Nadia Rahab