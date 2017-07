Revoir la politique du «travail précaire»

Par DDK | Il ya 35 minutes | 47 lecture(s)

Devant la non-prise en charge de ses doléances, le comité nationale des travailleurs du pré-emploi et du filet social sort de sa réserve et interpelle le Premier ministre. En effet, les jeunes ayant bénéficié de postes de travail dans le cadre des dispositifs du pré-emploi et du filet social sollicitent l’intervention du Premier ministre afin de régler définitivement les préoccupations de cette tranche de travailleurs. Dans un communiqué rendu publique, le comité des travailleurs du pré-emploi et du filet social dénonce "la situation lamentable dans laquelle se trouve cette catégorie de travailleurs". De ce fait, cette entité syndicale appelle le Premier ministre pour procéder à l’annulation de la politique de travail précaire. Aussi, le comité sollicite le Premier ministre pour prendre en charge le dossier des contractuels et lever le gel sur les recrutements dans la fonction publique. Néanmoins, cette entité syndicale a salué l’instruction du Premier ministre qui consiste à prolonger les contrats de cette catégorie de travailleurs. Il faut rappeler que vers la fin de l’année 2015, le gouvernement avait mis fin au principe des contrats à durée déterminée pour les jeunes recrutés, dont le nombre dépasse les 900 000 travailleurs, selon ce syndicat. Il y a lieu de rappeler, en outre, que plusieurs rassemblements de protestation ont été menés par le Comité national des travailleurs du pré-emploi et du filet social, pour exiger «l’annulation de la politique du travail précaire», mais en vain. En effet, cette catégorie de travailleurs lutte depuis plusieurs années pour faire valoir sa plateforme de revendications. Il s’agit notamment de "la promulgation du statut particulier de cette tranche de travailleurs, ainsi que l’intégration de tous les contractuels du pré-emploi dans des postes de travail permanents". "L’ouverture des portes de dialogue, la mise en application de la loi stipulant de diminuer l’âge de la retraite ainsi que la comptabilisation des années d’exercice à l’expérience professionnelle et à la retraite» figurent, également, dans la plate-forme du comité national des travailleurs du pré-emploi.

L. O. CH