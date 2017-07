Près de 4 000 nouveaux étudiants attendus

Par DDK | Il ya 36 minutes | 53 lecture(s)

Des portes ouvertes sont organisées au niveau de l’université Akli Mohand Oulhadj à l’intention des nouveaux bacheliers, dont le nombre est estimé à quelque 6 500 futurs nouveaux inscrits.

Elles se tiennent du 26 juillet au 5 août, avec un stand pour chaque département, y compris pour les œuvres universitaires : la bourse, l’hébergement et le transport. Le but de ces journées, selon Mohamed Aïssaoui, vice-recteur de l’université Akli Mohand Oulhadj, est de permettre aux nouveaux bacheliers de s’informer sur les possibilités de formation proposées aux nouveaux bacheliers, ainsi que des moyens mis à leur disposition pendant tout le temps que dureront leurs études. Ils seront avancent-on entre 3 000 et 4 000 (les autres rejoindront d’autres universités du pays), selon le même responsable rencontré hier lors de l’ouverture de ces portes. «On leur explique les spécialités existantes au niveau de l’université, conformément au système qui est 100% LMD. Cette formation se décline en 7 spécialités et 11 domaines», précise-t-il. Ainsi, les préinscriptions commenceront du 1er août jusqu’au 03 septembre. La confirmation du choix sera reçue entre le 4 et le 5 septembre. Le vice-recteur profitera de notre passage, pour lancer un appel aux nouveaux étudiants, afin de se présenter à l’université pendant ces portes ouvertes ou aux journées de préinscription, et éviter ainsi les cybercafés qui n’ont pas les informations nécessaires en l’occurrence, et sont souvent, selon lui, à l’origine d’erreurs aux conséquences déplorables pour l’avenir de l’étudiant. «Chez nous, des spécialistes de l’informatique s’occuperont des étudiants venus s’inscrire dans la spécialité de leur choix. Nous avons, pour ce faire, mobilisé une grande salle, 36 micro-ordinateurs et un spécialiste de l’informatique pour chaque stand». Cette année se distinguera des précédentes par la diminution des choix proposés aux étudiants, qui passeront de 10 à 4. Commentant cette initiative des responsables, le vice-recteur y voit un avantage distinct pour l’étudiant, qui reste proche de son premier choix et donc de la formation qu’il souhaite suivre. Plus les choix sont nombreux et plus son orientation vers la spécialité choisie pourrait s’en trouver affectée. À titre d’illustration, l’exemple qu’il cite de cet étudiant qui, voulant faire médecine, et qui à cause de l’ancien système de critères défectueux pourraient être orienté vers le droit. D’autre part, la suppression du recours qui prenait beaucoup de temps permet à l’étudiant, en cas de contestation, de recommencer l’opération de zéro, avec les quatre choix préalables. L’autre avantage souligné par le vice-recteur est le transfert d’une université à une autre qui se trouve aussi allégé. C’est ce que notre interlocuteur appelait «le transfert en line». Cette démarche doit se faire entre le 5 et le 10 septembre, c'est-à-dire «avant que les inscriptions ne deviennent définitives», avertira-t-il. Ces inscriptions qui deviendront définitives se dérouleront entre le 10 et le 14 septembre. Les cours, eux, débuteront vers le 17 septembre. Parmi les statistiques affichées au niveau de la salle où se tiennent ces portes ouvertes, figurent en bonne partie celles concernant les boursiers, dont le chiffre s’élève à 13 058 étudiants, dont 9 813 filles. Commentant le désavantage marqué par les garçons (3 245), par rapport aux filles, le vice-recteur y a vu l’intérêt croissant des filles pour les hautes études. Les institutions les plus pourvoyeuses d’emploi sont la défense, les ministères et les banques, selon les mêmes sources d’où émanent ces statistiques.

Aziz Bey