Des syndicalistes dénoncent et crient au complot

Par DDK | Il ya 36 minutes | 79 lecture(s)

Le Syndicat d’Entreprise CARAVIC El-Esnam Bouira, affilié à l’UGTA et à la Fédération Nationale des Travailleurs de l’Agro-alimentaire, dénonce dans un communiqué rendu public, une tentative de déstabilisation de leur entreprise avec l’annulation d’un marché qui s’avérait prometteur pour les salariés. Selon les rédacteurs de ce communiqué, dont nous détenons une copie, il s’agit : «d’une décision irresponsable, irréfléchie et unilatérale du Président du Groupe Avicole Centre (GAC), qui a procédé à l’annulation du marché conclu entre CARAVIC El-Esnam Bouira et un client potentiel (…)», peut-on lire sur le document. Ainsi, et craignant pour l’avenir de leur société, les syndicats d’entreprise CARAVIC, regroupant les conseils syndicaux Abattoir Avicole de Taboukert et de Bouira, se sont réunis la semaine dernière pour débattre du devenir économique et «de l’avenir incertain de centaines de travailleurs voués au licenciement». Ils dénoncent entre autre, «l’entrave à l’exercice du droit syndical et la suspension de syndicalistes pour asseoir une gestion hasardeuse et unilatérale». Il est décrié également : «la volonté manifeste et avérée du Président du groupe GAC d’organiser la mise à mort des abattoirs centre…et le choix discriminatoire de la fermeture de deux abattoirs…». Par ailleurs, les syndicalistes s’indignent de «l’exclusion du partenaire social du débat sur l’avenir de son outil de production». Selon M. Zane Abdellah, syndicaliste, il s’agit d’alerter les hauts responsables du groupe que depuis la nomination du nouveau Président du GAC, les partenaires sociaux n’ont jamais été consultés : «Nous alertons par ce communiqué toutes les instances que cette politique de la terre brulée risque de nuire au groupe et aux centaines de travailleurs et salariés entièrement dévoués à leurs tâches…Si ce responsable s’entête, nous devrons passer à des actions plus radicales pour faire entendre notre voix…nous ne voulons pas la mort ni la famine de nos camarades et de leurs familles», explique notre interlocuteur. De ce fait, et craignant des tensions sociales, le syndicalistes de l’Entreprise CARAVIC El Esnam-Bouira exigent «la restitution du marché spolié aux travailleuses et travailleurs des abattoirs avicoles centre et ce, compte tenu des conséquences incalculables qui naîtraient de cet acte d’injustice», dénoncent-ils en affirmant leur ferme détermination à défendre leur outil de production.

Hafidh Bessaoudi