Carambolage sur la RN18

L’hécatombe continue sur les routes de la wilaya de Bouira. Trois personnes ont trouvé la mort et quatre autres ont été blessées, avant-hier vendredi, dans un accident survenu sur la RN18 près de la commune de Bir-Ghbalou, à l’ouest de la wilaya de Bouira. Selon laProtection civile, le sinistre est survenu vers 19 heures, après un carambolage qui a impliqué trois véhicules touristiques et un camion semi-remorque, à l’entrée Est du chef-lieu de la commune de Bir-Ghbalou. La Protection civile précise, par ailleurs, que les sept victimes de cet accident ont toutes été évacuées vers les urgences de l’hôpital d’Aïn-Bessam, et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet accident.

