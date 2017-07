Les transporteurs de voyageurs en grève illimitée

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs exerçant à la station de bus du chef-lieu de daïra de M’Chedallah ont déclenché, hier, une grève illimitée, pour protester contre l’instauration de nouveaux tarifs de stationnement à l’intérieur de cette station. Ils réclament ainsi la réduction de ces tarifs et le retour à l’ancienne tarification de 50DA/jour. Les protestataires ont aussi exposés, lors d’une rencontre avec le maire de M’Chedallah, plusieurs contraintes et insuffisances d’ordre pratique au sein de cette station. Le maire dira dans sa réponse que «le nouveau tarif de 70 DA par jour a été étudié en partenariat avec les représentants des transporteurs et approuvé par une délibération de l’APC et par la direction des transports». Le même responsable dira aussi que la gestion de cette station a été confiée par l’APC à un adjutateur privé, dont le contrat expirera en décembre 2018 et une révision des tarifs ne peut se faire dans ce cas. Une réponse qui n’a pas convaincu les grévistes qui ont maintenu leur grève illimitée et ce, jusqu’à la satisfaction de leur revendication. Un bras de fer qui risque de pénaliser les citoyens de la daïra, notamment les ouvriers et fonctionnaires qui exercent hors de la région. Rappelons que cette station, qui a bénéficié d’une récente opération de rénovation, est fréquentée par 450 transporteurs de voyageurs, toutes lignes confondues.

Oulaid Soualah