Un ouvrier de la voierie gravement blessé

Un ouvrier du service de nettoyage de la commune de Draâ El-Mizan a échappé de justesse à une mort certaine, jeudi dernier, au centre d’enfouissement technique de Draâ Es sachem. L’accident est survenu à 9 heures du matin, au moment du déchargement de la benne-tasseuse. Pour de raisons encore inconnues, cet ouvrier, un quinquagénaire, aurait introduit à l’intérieur de la benne ses deux jambes qui furent aussitôt happées par le système de compactage. Et ce n’est que grâce au sang froid et à l’intervention rapide de son collègue de travail qu’il a eu la vie sauve. Celui-ci s’est en effet prestement emparé de la commande pour stopper les lourdes mâchoires d’acier. Aussitôt avisés, les éléments de l’unité locale de la Protection civile n’ont pas mis beaucoup de temps à évacuer la malheureuse victime vers le service des urgences de l’EPH Krim Belkacem, où elle fut immédiatement prise en charge et admise au service de chirurgie.

E. M.