Deux accidents de la circulation en moins de 24h

Il ya 14 minutes

Le chemin de wilaya N°107 qui relie les deux localités de Tizi-Gheniff et M’Kira vient d’être le théâtre de deux accidents de la circulation en moins de 24 heures, au niveau du lieudit Sidi Hayouène, situé à cinq (5) kilomètres au Nord-est du chef-lieu communal. Le premier, s’est produit, vendredi aux environs de 17h30. Une collision entre un bus de transport de voyageurs et une voiture. Les deux occupants de celle-ci, blessés, seront évacués par les éléments de l’unité locale de la Protection civile vers à l’hôpital. Le second accident s’est produit, le lendemain samedi, à quelques dizaines de mètres de là. Le conducteur d’une Peugeot 207 aurait perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux. Et ce sont les oliviers qui parsèment la colline qui arrêteront la dégringolade du véhicule et permettront au conducteur de s’en tirer avec quelques blessures. Les éléments de la gendarmerie nationale ont ouvert les enquêtes d’usage pour déterminer les circonstances des deux accidents.

Essaid Mouas