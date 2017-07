Des villageois de Sedara ferment le CW21

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Des dizaines de citoyens du village de Sedara, relevant de la commune d’El-Hachimia, au sud de la wilaya de Bouira, ont bloqué, hier, le CW21 pour réclamer l’interdiction de la circulation des poids lourds sur ce chemin. En effet et dès les premières heures de la matinée, les villageois ont barricadé la route à l’aide de pneus enflammés et des objets métalliques, interdisant ainsi le passage des poids lourds. Ces engins, souvent surchargés, empruntent quotidiennement ce chemin qui relie la RN8 à la zone des carrières d’agrégats d’El-Hachimia. Selon les protestataires, le passage incessant de ces camions a provoqué la dégradation de cette route, la seule qui dessert leur village : «Notre route est très dégradée. Dans certains endroits, elle s’est transformée en piste suite au passage de ces camions. Malgré une récente opération de réhabilitation, elle n’a pas tenu une seule année. Ces camions surchargés passent par cette route pour esquiver la route nationale et les contrôles de la gendarmerie, car ils savent que c’est illégal de transporter le double du volume autorisé», dira un villageois, avant d’ajouter : «Non seulement ils sont responsables de la dégradation de la route, mais aussi de la pollution de notre environnement directe. On ne peut même pas ouvrir les fenêtres de nos maisons, face aux vagues de poussière qu’ils provoquent». À noter, enfin, que le maire d’El-Hachimia s’est déplacé sur les lieux de la protestation afin de convaincre ces villageois à surseoir à leur mouvement, mais en vain. Les villageois ont maintenu la fermeture de cette route et ce, jusqu’à la satisfaction de leur ultime revendication. À la mi-journée, la route était toujours barrée.

O. K.