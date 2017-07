On en est déjà à la 18ème noyade de la saison estivale

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les services de la Protection civile de Béjaïa ont, dans la journée d’avant-hier samedi, enregistré le 18ème décès par noyade depuis le début de la saison estivale. Le drame s’est produit sur la plage autorisée à la baignade et surveillée de Tichy-centre. Le drapeau hissé était orange, ce qui signifie que la prudence devait être de mise. La noyade mortelle est survenue, indique Hakim Latreche, chargé de la communication à la Protection civile, lorsqu’un jeune homme de 19 ans a tenté de porter secours à son camarade de 18 ans qui était au large, et visiblement en difficulté avec les vagues. L’opération de sauvetage entreprise était au-dessus de ses forces et ils étaient alors deux à être en danger de mort immédiate. L’opération de sauvetage a pris beaucoup de temps, et malgré tous leurs efforts, les maîtres-nageurs n’ont réussi à sauver que le jeune de 18 ans. L’autre jeune homme, qui a essayé de sauver son camarade, est décédé noyé, nonobstant les tentatives de réanimation entreprises par les éléments de la Protection civile. La victime est originaire de la wilaya de Médéa. Le chargé de communications de la Protection civile saisit cette occasion pour conseiller aux baigneurs qui viennent en groupe ou en famille, en cas de difficulté d’un des leurs en mer, d’alerter immédiatement les maîtres-nageurs du danger, et de ne pas tenter par eux-mêmes des interventions risquées, qui ne feraient que compliquer davantage le travail de maîtres-nageurs.

B. Mouhoub