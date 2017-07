Il y a eu peur sur Ilyiten

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Samedi dernier, au moment où les villageois d’Ilyiten allaient pousser un ouf de soulagement après un long et dur combat contre le brasier (voir notre article du lendemain dimanche), un second incendie s’est déclaré en fin de journée.

Le feu a repris au lieudit «Yabsa», à quelques encablures de l’usine hydro-électrique située au sud du village. Les villageois, notamment les jeunes, se sont immédiatement mobilisés, aux côtés des éléments de la Protection civile, pour éteindre le sinistre. Une mobilisation qui a évité in extrémis la propagation des flammes qui auraient pu causer un désastre écologique, vu la grande superficie boisée qui s’étend jusqu’au Djurdjura. La vigilance des villageois a par ailleurs permis de faire face aux flammes qui repartaient de nouveau et risquaient d’embraser les parcelles sauvées dans la soirée précédente. Malgré tous les efforts, un grand nombre de chênes verts et d’oliviers sont partis en fumée, vu l’inaccessibilité des lieux. L’incendie s’est propagé à une très grande vitesse, atteignant la localité avoisinante d’Aït Hammad et plus bas vers Ighzer n’Taret. Durant toute la nuit, des jeunes n’ont pas quitté les lieux et ont veillé jusqu’au petit matin de peur que les flammes n’atteignent le cimetière du village qui n’est pas loin de l’endroit d’où s’est déclaré l’incendie. De leur côté, les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Saharidj se sont rendus sur les lieux pour évaluer les dégâts occasionnés par ces feux et dresser un bilan, en collaboration avec les services des forêts.

M. Smail