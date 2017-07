Forte chute des importations

Par DDK | Il ya 1 heure | 77 lecture(s)

La facture d’importation des véhicules de tourisme s’est arrêtée pour l’année en cours à 111,33 millions de dollars contre 382,52 millions de dollars au même semestre de 2016, soit une chute de 71% en termes de valeur.

En effet, les importations des véhicules de tourisme par les concessionnaires ont connu un recul substantiel au cours du premier semestre 2017 de l’ordre de 71% en termes de valeur et de plus de 78% en termes de nombre, a appris l’APS auprès d’un haut responsable des Douanes. S’agissant du nombre des véhicules de tourisme importés, il est estimé à 7 787 unités contre 35 571 unités au premier semestre 2016, soit une diminution de 78,11% en termes de nombre. Selon la même source, ces 7 787 véhicules représentent le reliquat des commandes faites par les concessionnaires en 2016, étant donné que «les licences d’importation au titre de l’année 2017 n’ont pas encore été accordées». Outre ces véhicules de tourisme importés en produits finis, la facture des collections CKD importées par les concessionnaires dans le cadre du montage industriel des véhicules de tourisme en Algérie, s’est chiffrée à un montant de l'ordre de 540 millions de dollars au 1er semestre 2017 contre 268 millions de dollars au même semestre 2016. Quant à la facture globale d’importation des véhicules de tourisme et des collections CKD, elle s’est établie à 651,45 millions de dollars au 1er semestre 2017 contre 650,5 millions de dollars au même semestre 2016. Pour ce qui est en outre de l’importation des véhicules par les particuliers, la même source fera savoir qu’elle est passée de 6 950 véhicules pour un montant de 170 millions de dollars au 1er semestre 2016 à 13 918 véhicules pour 373 millions de dollars au 1er semestre 2017, soit une hausse de 100,26% en nombre et de 118,73% en valeur. Quant aux véhicules de transport de personnes, de marchandises et des collections CKD de ce type de véhicules (classés dans le groupe des biens d’équipement), leur facture d’importation s’est chiffrée à 240 millions de dollars au 1er semestre 2017 contre 379 millions de dollars au même semestre 2016, en baisse de 37%. Il convient de rappeler, par ailleurs, que la facture d’importation des véhicules de tourisme et des collections CKD avait coûté près de 1,3 milliard de dollars en 2016, contre 2,04 milliards de dollars en 2015 et 5,7 milliards de dollars en 2014.

