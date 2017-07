13 235 places disponibles pour la rentrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 66 lecture(s)

Les inscriptions pour la session de septembre 2017 dans le secteur de la formation professionnelle à Béjaïa suivent leur cours normal, avec des dizaines de nouveaux stagiaires déjà inscrits, a-t-on appris, hier, de la direction de wilaya de la formation professionnelle. M Siouda, responsable au niveau de la dite direction indiquera que la majorité des personnes désireuses de suivre une formation dans les établissements de la DFP s’inscrit, généralement, à quelques jours du début de la session de formation : «Par expérience, nous nous attendons à un flux des inscriptions à partir de la dernière semaine du mois en cours et début septembre», a-t-il affirmé. Pour la prochaine rentrée professionnelle, le secteur de la formation professionnelle de Bejaia offre pas moins de 13 235 places pédagogiques, réparties sur les 172 branches de formation et d'apprentissage, existantes au niveau des CFPA (26), instituts (2) et annexes de CFPA (4) dont dispose la wilaya, a souligné notre interlocuteur. En outre, la nouveauté pour la prochaine rentrée de septembre est l'introduction de sept nouvelles spécialités, notamment dans le secteur de l'agriculture, a encore informé M. Siouda. L'ajout de ces spécialités n'est pas fortuit, a-t-il précisé. «L'ouverture de nouvelles spécialités tient compte de l'environnement économique algérien et des spécificités de la wilaya de Béjaïa. Notre vision, depuis 2015, est centrée sur les offres de formation qui répondent à la demande économique et sociale exprimée. Actuellement, la tendance dans la wilaya est à l'agriculture, le tourisme, l'industrie agroalimentaire, l'artisanat, le bâtiment et les métiers de service», a expliqué ce cadre de la formation professionnelle, tout en précisant que «60% des diplômés, depuis 2015, ont suivi une formation dans ces branches ». Les nouvelles spécialités qui seront introduites dans le domaine agricole, à la prochaine rentrée professionnelle, sont l'horticulture, la pépiniériste, l’horticulture et espaces verts, ainsi que la production animale avec un accent mis sur l'élevage de petits animaux, a déclaré M. Siouda. Trois autres spécialités, dans le domaine de la communication, porteront sur les formations d'assistant de prise de vue, assistant de montage et les techniques d'exploitation des équipements audiovisuels, a-t-il ajouté. Dans un autre chapitre, notre interlocuteur a indiqué que les formations disponibles se dérouleront en mode résidentiel, par apprentissage. Aussi, des formations qualifiantes pour femmes au foyer ou rurales et les cours de soir sont également proposés : «Nous répondons aux besoins exprimés par toutes les catégories de citoyens et non seulement ceux des jeunes orientés par des établissements de l’éducation suite à l’échec scolaire», a annoncé M. Siouda.

Boualem Slimani