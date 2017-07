Des villageois ferment la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 69 lecture(s)

Les habitants du village Taghzout, dans la commune d’Illilten, ont fermé, depuis avant-hier, l’APC suite au problème récurrent d’eau potable auquel ils font face. Une action qu’ils ont entrepris dans l’espoir de voir un jour de l’eau couler dans leurs robinets, après cette coupure qui dure depuis le mois d’octobre 2016. Situation devenue très «accablante et difficile à supporter, notamment en cette période de chaleur», attestent les habitants. Le problème de l’alimentation en eau potable dans la région d’Illilten remonte, pour rappel, à l’année dernière. À ce moment-là, le problème ne concernait pas seulement le village de Taghzout. En effet, les villages Iguefilen, Azrou et Tifilkout étaient également impliqués. On parlait à l’époque, dans une déclaration que les comités des villages concernés ont rendue publique, d’un «sabotage perpétré au niveau du répartiteur alimentaire». Depuis, apparemment d’après les informations qui nous sont parvenues, «les trois autres villages ont pu régler le problème en ce réappropriant leurs sources naturelles». À présent, seul le village Taghzout souffre le martyr, étant le plus défavorisé sur ce plan, avec seulement une source naturelle, à savoir une fontaine datant de 1952 qui «ne satisfait pas la demande», nous explique-t-on. À ce propos, les autorités locales ont été avisées à travers plusieurs correspondances et même des actions, «mais en vain», a regretté notre interlocuteur. Les habitants du village Taghzout ne comptent pas lâcher de lest. La fermeture de la mairie risque de perdurer si le problème n’est pas réglé. Déterminés, ces villageois annoncent, selon un représentant du comité de village, «une fermeture jusqu’à satisfaction de leur revendication, à savoir de l’eau dans les robinets».

K. H.