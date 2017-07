Les meilleurs élèves primés

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Une cérémonie en l’honneur des meilleurs élèves de la wilaya de Tizi-Ouzou lors des examens, tous paliers confondus, a été organisée, hier, au théâtre régional Kateb Yacine, par la direction locale de l’éducation.

C’est en présence des élèves et de leurs parents, des autorités locales et des élus de la wilaya que s’est déroulée la remise des prix aux 161 élèves qui ont eu les meilleures moyennes dans les examens de 5e, BEM, et Baccalauréat. Ainsi, dans le premier palier, dont le pourcentage de réussite obtenu par la wilaya est de 88.60%, ils étaient 37 à être primés. Aït Amar Léticia, Saïghi Sofia, et Hammoudi Lydia se sont particulièrement distinguées, en obtenant la note complète lors de cet examen, à savoir 10/10. Toujours dans le niveau primaire, les six meilleurs établissements au niveau de la wilaya se sont vu, également, récompensés. Il s’agit des écoles Dahmane, frères Berkani, Hamoutène Ali et Oukaci Boualem de la ville de Tizi-Ouzou, Mehlal Saïd d’Azazga et Abane Ramdane d’Ouadhias. Dans le second palier, à savoir le moyen, 56 élèves ont été honorés. Les meilleures moyennes de la wilaya à ce niveau reviennent à Nasr Lyna et Djaouti Lydia avec un 18.72, suivies de Sahib Thiziri Amel avec un 18.70. Notons que 15 élèves ont pu dépasser le seuil des 18/20 lors de cet examen dans la wilaya de Tizi-Ouzou. S’agissant des meilleurs établissements de la wilaya dans le palier de l’enseignement moyen, où le pourcentage de réussite a atteint 67.02%, le CEM Nachef Mohamed d’Akarou à Yakourène arrive en première position, suivi de l’établissement privé Thafssouth de Tizi-Ouzou, l’établissement Chahid si Ahmed Youcef Mechtras à Boghni, l’établissement privé Les fleurs de printemps de Tizi-Ouzou, le CEM Chahid Yahi de Tala Tgana à Azazga, puis en sixième position, l’établissement privé Chérifi Ali d’Azazga. Au baccalauréat, la wilaya a honoré ses meilleurs élèves aussi. C’est Boussatoua Nessrine qui a décroché la meilleure moyenne avec 18.86. Chafaï Tinhinane, pour sa part, a eu 18.69. Vient en troisième position Sab Lila, avec un 18.67. Le taux de réussite dans l’épreuve du baccalauréat à Tizi-Ouzou est, pour rappel, de 71.82% et pas moins de13 élèves ont pu dépasser le seuil des 18 de moyenne à l’échelle de la wilaya. En outre, les six meilleurs établissements au niveau de la wilaya sont respectivement les lycées Diouani Mohamed Saïd de Makouda, le lycée de Béni Zmenzer Bouassem, à Béni Douala, Modjahed Laadlani Amara de Maâtkas, Khoass Ahssen de Larbaâ Nath Irathen, Ouerzzedine Achour de Tizi-Ghenif, et, enfin, Omar Toumi de Tigzirt. Par ailleurs, 10 autres élèves, qui ont participé au défi de la lecture arabe, organisé conjointement par le ministère de l’Éducation et les Émirats arabes unis, et d’autres élèves qui ont représenté la wilaya dans plusieurs festivités culturelles, ont été récompensés. Pour rappel, la wilaya de Tizi-Ouzou a raflé la mise en se positionnant sur le podium dans tous les examens de fin d’année scolaire à l’échelle nationale, et ce pour la 9e année consécutive. Des résultats attribués par tous les intervenants aux efforts communs fournis au niveau de la wilaya, aussi bien par les autorités, les parents d’élèves que par les partenaires du secteur. Dans une première lecture faite par le directeur de l’éducation sur les résultats lors de son intervention, il a mis en exergue outre les éléments cités plus haut, l’amélioration qualitative en plus de la quantitative. De même pour le secrétaire général de la wilaya, qui, de son côté, a mis en valeur le rôle de la maman et de la famille en général dans ce processus de réussite.

Kamela Haddoum.