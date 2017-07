Démissions à la chaîne au RCD

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

S. Ait Hamouda

Les démissions se suivent et se ressemblent, ou presque, au RCD. Comment ça ? Selon les démissionnaires, la direction du parti a un comportement peu amène, sans fonctionnement démocratique. Elle traite les militants comme des soldats devant obéir au doigt et à l’œil sans discussion aux ordres de leurs responsables. Mais ce qui surprend le plus les citoyens, c’est comment un parti qui avait, à un certain moment dans la vie du pays, comme devise «A un mensonge nous répondrons par une vérité» en est arrivé à faire d’une vérité des tas de mensonge, sans honte et sans rougir. Il a connu, à ses début, des démissions qu’il a su noyer dans un discours que le commun des mortels a compris comme un accident de parcours, à tout le moins compréhensibles. Puis encore d’autres dont tout un chacun a essayé d’avoir sa lecture dans la passibilité et la sérénité. Et puis d’autres et encore d’autres… Là, on ne saisit qu’une chose : le virage à droite toute de la formation politique. Il s’est opéré une mue dans ce parti qui risque de l’amener au chaos. Et ceci expliquant cela, rien ne pourra ramener ce parti à renouer avec son passé. A moins d’un miracle au pays des miracles. Que l’on soit de droite ou de gauche, le problème n’est pas là, mais il serait judicieux de savoir où l’on va, à cet égard. Acculer les remises de tabliers et ne rien dire, ça ressemble à s’en foutre de ceux qui viennent, il n’y en pas, et de ceux qui partent, il en existe beaucoup. Que reste-t-il à expliquer au petit militant qui puisse le convaincre de la raison qui provoque tant de démissions. Rien. Sauf à tenter d’expliquer l’inexplicable. Ce qui pourra tenir la route sans tenir un volant et déraper sous le contrôle de la démagogie quel que soit l’état du chemin bon ou mauvais. Que l’on se fourvoie en croyant qu’on est seul dans la bonne voie démocratique, il y a comme un hiatus et là l’erreur n’est pas permise.

S. A. H.