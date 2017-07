Plus de 20 millions de DA d’évasion fiscale

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

Les brigades de la direction du commerce ont effectué, durant le mois de juin dernier, à Boumerdès, pas moins de 4 748 interventions.

Selon le rapport mensuel qui vient d'être rendu public, celles-ci sont particulièrement liées à la protection du consommateur et à la répression de la fraude. Le nombre de procès-verbaux contre les différents contrevenants s'est élevé précisément à 414. Les activités ont consisté en le strict contrôle de l'évasion fiscale, estimée à 20 931 399 .56 D.A, la fermeture temporelle de 24 échoppes aux contrevenants et la saisie de 500 kg de différents produits non conformes, dont 300 kg de viande. Dans les détails, l'on cite les opérations de réduction du danger alimentaire. De l'ordre de 435, celles étaient accompagnées de 209 procès-verbaux contre les auteurs de 212 infractions, dont 132 pour absence d’hygiène et 50 pour inexistence d’autocontrôle. La quantité des échantillons de divers produits non conformes prélevés, dont quatre physicochimiques et douze microbiologiques, est d’une valeur de 651 406, 65 DA. S'agissant de la maîtrise de la sécurité des produits, les agents concernés avaient enclenché pas moins de 344 actions, au terme desquelles 16 procès-verbaux ont été établis à l'encontre des auteurs de 17 infractions aux règles commerciales, dont trois pour absence d’autorisation de l'activité proprement dite et les 14 autres pour divers motifs. La quantité des saisies est estimée à 68 090 DA. Les mêmes brigades avaient mené, durant le mois écoulé, 514 actions de contrôle des produits de large consommation, soldées par l’établissement de 16 procès-verbaux pour des contrevenants du même nombre. S'y ajoutent les opérations de surveillance stricte du commerce illégal, au nombre de 260, ayant nécessité l’établissement, au total, de 143 procès-verbaux à l'encontre des contrevenants. L'examen minutieux de 81 opérateurs économiques avait montré que ceux-ci effectuaient leurs transactions sans factures. La direction de la wilaya du commerce avait, pour rappel, mobilisé pas moins de 64 agents pour contrôler la permanence de l'activité commerciale durant l'Aïd dernier. Cette instance étatique avait inspecté et supervisé les importations de marchandises au niveau des principaux marchés de gros de la wilaya, parallèlement à l'organisation de rencontres avec des associations locales de l’environnement.

Salim Haddou.