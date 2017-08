Béjaïa étouffe, Béjaïa brûle !

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Des températures dépassant le 40°C ont été enregistrées dans les journées d’hier et d’avant-hier sur le territoire de la wilaya de Béjaïa. Parallèlement, les services de Protection civile ont dénombré une cinquantaine de départs de feux en milieu végétal, aux quatre coins de la wilaya. «Les plus importants incendies sont au nombre de treize ; ils ont été tous maitrisés, sauf un seul. Ces feux ont détruit en une seule journée plus 390 hectares de végétation, plus de 15 hectares d’arbres fruitiers, 2 poulaillers et calciné 13 têtes entre caprins et ovins», indique le commandant F. Soufi, chargé de la cellule de communication de la Protection civile de Béjaïa. Selon lui, ces feux ont été enregistrés sur les territoires des communes entre autres d’Ighram, d’Akbou, du chef-lieu de Béjaïa, d’Akfadou, de Timezrit, de Melbou, de Draâ El-Caïd, de Kherrata, d’Ath Djellil, d’Aokas, de Tichy, et de Souk El-Tenine. «Au total, trente sept foyers d’incendie ont été circonscris, hier, dans les communes de Béjaïa, Adekar, Tichy, Amizour, Tazmalt, Aokas, Souk El-Tenine, El Kseur, Kherrata, Fenaia, Timezrit, Ouzellaguen, Melbou, Akbou, Ath Djellil, Tala hamza et Oued Ghir, précise notre interlocuteur. Il ajoute que le feu qui s’est déclaré dans la localité d’Izoughlamene, dépendant de la commune de Fenaia, daïra d’El Kseur n’était toujours pas éteint dans la journée d’hier. L’ampleur des sinistres, qui ont failli provoquer des dégâts plus importants ont nécessité, selon le commandant Soufi, la présence sur le terrain des opérations du directeur de la Protection civile de Béjaïa, le Lieutenant-colonel Amichi Hakim. «Le geste de notre directeur se voulait un message de remerciements à tous nos agents, tous grades confondus, pour tous les efforts fournis afin de circonscrire les différents incendies, et remercie vivement les riverains et les volontaires qui nous ont aidés ; une aide qui a été d’un apport considérable pour l’extinction et la protection des sites exposés aux incendies ; de même que les autorités locales pour leur participation active, en mettant à notre disposition des camions citernes ravitailleurs d’eau, qui nous ont permis de maîtriser ces sinistres», nous dit-t-il. D’après les services de la Conservation des forêts, plus de 1000 hectares, dont 124 hectares de forêts, 128 ha de maquis, 589 ha de broussailles et 112 hectares d’arbres fruitiers ont été détruits par les flammes ces dernières 48 heures, aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa.

Dalil S.