Un mort et d'importantes plantations ravagées

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Perte cruelle d'un jeune de 20 ans et des centaines d'arbres fruitiers ravagés. Tel est le bilan provisoire des incendies que vient encore d'enregistrer la partie Est et Sud-est de la wilaya de Boumerdès. À Legata, Bordj Ménaïel, Zemmouri El Bahri, Beni Amrane, Thenia, le thermomètre est monté de plusieurs crans, depuis avant-hier, à la suite des feux de forêts qui ont dévasté plusieurs plantations agricoles et des sous bois. Le jeune a trouvé la mort alors qu'il tentait, en compagnie de ses voisins, d'éteindre les flammes près de son domicile à Legata. Selon nos sources, la victime a rendu l'âme au cours de son évacuation vers l'hôpital de Bordj Ménaïel. Dans cette commune, un incendie s'était déclaré, mais maîtrisé, quelques heures plus tard. Cependant, une intense surveillance s'impose, a-t-on noté, car certains foyers des maquis circonscrits peuvent reprendre. C'est le cas de Beni Khelifa, à Beni Amrane, où les feux de forêts s'étaient de nouveau déclarés dans la soirée d'avant-hier, après qu'elles eurent dévoré, le week-end dernier, pas moins de 400 oliviers, selon un bilan préliminaire. Les représentants des comités de villages, ceinturant ce centre urbain en extension, réclament l'ouverture de pistes pour une extinction rapide des flammes, lors d'une telle circonstance.Dans la contrée voisine de Thenia, des dizaines d’éléments de la Protection civile ont pu maîtriser l'incendie déclenché, avant-hier vers 16 heures, dans les monts d'Ouled Salah et de Beni Daoud. Quatre heures plus tard, ces soldats du feu étaient toujours sur ces crêtes, ont indiqué des riverains. Des moyens humains et matériels avaient été mobilisés pour éteindre l'incendie qui s'était déclaré dans une végétation à Zemmouri, en prolongement de la forêt de Legata, où les dégâts sont plus importants.

Salim Haddou