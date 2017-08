Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira a ouvert, hier, ses portes aux nouveaux bacheliers, à l’occasion du lancement des préinscriptions universitaires pour la prochaine rentrée. Lors d’une tournée effectuée en ce premier jour du lancement des préinscriptions au niveau du campus de Bouira, il a été constaté une grande affluence des nouveaux bacheliers venus des quatre coins de la wilaya pour accomplir les formalités. Sur place, toutes les conditions matérielles et humaines ont été mises en place par l’administration de l’université, pour accompagner et surtout orienter les futurs étudiants. À la bibliothèque centrale, deux salles de rez-de-chaussée ont été aménagées. Une en espace d’accueil et l’autre dédiée au retrait des fiches de vœux. Selon la chargée de communication de l’université, Mme Karima Chaya, 36 micro-ordinateurs et une connexion haut-débit ont été mis en place pour permettre aux étudiants de consulter leur fiche de vœux et éventuellement l’imprimer. Mme Chaya souligne que des ingénieurs informaticiens et des encadreurs ont été affectés dans cet espace pour accompagner le nouveau bachelier dans ses démarches. Au premier étage, la grande salle de lecture est aménagée en espace pour l’orientation. Des dizaines d’enseignants universitaires ont déjà pris place et accueillent les futurs étudiants. Le recteur de l’université et les responsables des différentes facultés, à l’image de celle des sciences et techniques, science naturelle et de la vie étaient présents sur les lieux et supervisaient le déroulement des différentes opérations. Abordé sur cette opération des préinscriptions, le recteur Moussa Zireg dira : « Celle-ci se déroule dans de bonnes conditions. Tout a été mis en place pour mettre à l’aise les nouveaux bacheliers et leur offrir un meilleur accompagnement. Je suis plutôt content de l’engouement en ce jour du lancement des préinscriptions.» Sur le nombre des nouveaux étudiants attendus à la prochaine rentrée à Bouira, le recteur fera savoir que selon les estimations, «ses services tablent sur un nombre de 4 500.» Notre interlocuteur a aussi avancé un chiffre de 3 000 étudiants sortants. De son côté, le doyen de la faculté des sciences et technologie a parlé d’un engouement grandissant pour les branches techniques. Selon lui, «la filière ST est très demandée et cette tendance n’est pas propre à Bouira, mais elle est nationale.» S’agissant des nouvelles spécialités disponibles à la prochaine rentrée, l’on apprend sur place que deux nouvelles branches seront ouvertes à la faculté des sciences et vie. Il s’agit de «Production animale» et «Sol et eau». Il importe de signaler que l’université de Bouira compte six facultés et deux instituts. Le campus de Bouira dispose aussi de 57 spécialités en licence. À la prochaine rentrée universitaire, cet établissement du supérieur verra ses effectifs passer à 27 000 étudiants, contre 24 000 l’an dernier.

Djamel Moulla.