La caravane fait escale aujourd’hui à Taksebt

Par DDK | Il ya 1 heure

Depuis le début de l’année, dix huit personnes sont mortes en se baignant dans les barrages et autres retenues d’eau, au niveau national. C’est ce qu’a indiqué la responsable du secteur dans la wilaya de Tizi-Ouzou, Mme Alik Soraya. Le nombre des victimes ces cinq dernières années, toujours au niveau national, s’élève à 115 personnes. La wilaya de Tizi-Ouzou n’a enregistré qu’un seul cas, en 2014, précise la même source. Pour stopper cette hécatombe, l’Agence nationale des barrages et des transferts (ANBT) a lancé une caravane nationale de sensibilisation sur les dangers de la nage dans les retenues. Celle-ci sillonnera au moins une soixantaine de barrages à travers le territoire national. Aujourd’hui mercredi, la caravane se sensibilisation sillonnera les villages limitrophes du barrage de Taksebt, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, précise encore Mme Alik Soraya. Des équipes se rendront au niveau des villages relevant des localités de Larbâa Nath Irathen et de Béni Douala. Cette opération vise à se rapprocher du citoyen et l’informer sur les risques de la baignade dans les barrages. Cette caravane a été lancée, dimanche dernier, à partir du barrage de d’El Hamiz, daïra de Khemis El Khechna. Hier, le rendez-vous était au niveau du barrage Beni Amrane et demain la caravane de sensibilisation se rendra dans la wilaya de Bouira. Le programme s’étalera tout au long du mois d’août et touchera plusieurs wilayas du pays.

Nadia Rahab