La section UGTA revient à la charge

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

La section syndicale UGTA de l’INHT a tenu, dimanche dernier, une réunion d’évaluation de la situation qui prévaut à l’institut. À l’issue de cette rencontre, il a été décidé, lit-on dans une déclaration rendue publique, d’«interpeller une énième fois les responsables du ministère sur leurs promesses non-tenues», en se référant, précise-t-on, «à l’accord trouvé et l’engagement pris pour régler la situation socioprofessionnelle des travailleurs lors de la rencontre du 8 février 2017». Les syndicalistes rappellent à la tutelle le retard qu’a pris la prise en charge des revendications des travailleurs. Il s’agit, selon le document, du «remboursement des sommes d’argent détournées par l’ex-directeur et d’autres responsables complices et d’indemniser les travailleurs lésés dans la répartition des primes provenant des opérations hors budget, la reprise des négociations avec les responsables respectifs notamment le secrétaire général du ministère, et la programmation de réunions périodiques avec les membres syndicaux pour faire aboutir la plateforme de revendications déjà soumise». Ils exigent aussi «la dissolution de l’actuelle commission des œuvres sociales pour mauvaise gestion». La normalisation de la situation de la représentativité syndicale au niveau de l’institut a été requise. Le syndicat menace «de durcir la protestation en paralysant l’établissement dès la rentrée sociale», si les revendications ne sont pas satisfaites.

Kamela Haddoum