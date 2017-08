Rassemblement pour réclamer la vérité

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Détenu au centre de rééducation de Tizi-Ouzou (Maison d’arrêt), après avoir été inculpé pour vol, un méfait qu’il aurait commis à l’agence Poste télécom de Tigzirt, le nommé H. Y. est décédé le 19 juillet dernier après avoir entamé une grève de la faim. Natif de Tizi-Ouzou, le comité de son quartier, Le Cadi, a organisé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour réclamer «que toute la lumière soit faite sur les circonstances de son décès». À signaler que le défunt avait entamé une grève de la faim dès son inculpation, pour «se faire entendre et réclamer son innocence dans cette affaire de vol», a révélé son frère rencontré en marge du sit-in. D’après celui-ci, «le défunt a été condamné sans preuves. Sa santé se dégradait de jour en jour jusqu’à son décès, le 19 juillet 2017». Et de préciser : «Selon le médecin légiste, tous ses organes, à l’instar du foie, des poumons et autres, se sont détériorés à cause de la grève de la faim qu’il avait entamée». En attendant des résultats plus approfondis de l’autopsie, le comité du quartier Le Cadi, par la voix du frère du défunt, réclame «que justice soit rendue dans cette affaire regrettable». De leur côté, les responsables de la prison diront avoir essayé d’amortir la situation, en proposant au frère de l’inculpé de persuader ce dernier de surseoir à sa grève de la faim, mais en vain.

F. E.