Nouveau débrayage des transporteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Les transporteurs de voyageurs, assurant la desserte Saharidj -M'Chedallah ont débrayé hier, pour dénoncer l’imposition de droits de stationnement à raison de 60 DA/jour. Cette taxe est appliquée depuis le début de semaine par l'adjudicateur gérant l’espace de stationnement des bus assurant cette desserte. Suite à ce débrayage, une délégation des transporteurs a été reçue par le maire de M'Chedallah, auquel ont été expliquées les raisons du refus de s'acquitter de cette somme. Refus motivé par le fait que l'endroit qui leur a été affecté comme arrêt, à la sortie nord du chef-lieu de daïra n'est qu'un vulgaire terrain vague, non aménagé. Les protestataires exigent en conséquence que soit réalisé le strict minimum de commodités, telles que la délimitation de l'arrêt par des bordures, l'aménagement d'abris-bus, de sanitaires et le revêtement de cette surface. A ce sujet, le maire répondra qu'une fiche technique est d’ores et déjà élaborée, et que ces aménagements légitimes seront entrepris dès finalisation du dossier administratif. De leur coté, les transporteurs diront qu'ils cesseront de s’acquitter des droits de stationnement jusqu'à la réception des travaux d'aménagement de l'arrêt en question. Par ailleurs, toujours au cours de la journée d’hier, les transporteurs de voyageurs assurant la navette entre M'Chedallah et Ahnif ont entamé un débrayage pour dénoncer également la hausse des tarifs des droit de stationnement, fixés à 40 da/jour. Tarifs jugés excessifs en plus d'exiger l’aménagement d’abris-bus. Ces transporteurs qui travaillent avec des véhicules de 07 places arguent le fait qu’ils sont détenteurs de cartes jaunes de taxis interurbains. Et de ce fait, les tarifs fixés pour les propriétaires de véhicules de 05 places sont de l’ordre de 30 da. Le maire, qui les recevra également, les rassurera en affirmant que deux abris bus seront installés au cours de la journée. Toutefois, et concernant les tarifs des droits de stationnement, l’édile de M’Chedallah s’engagera à entamer des négociations avec l’adjutateur, pour trouver un terrain d’entente. Rappelons que les transporteurs intervenant au niveau de l’arrêt principal du chef-lieu de daïra desservant quatre communes, et les deux lignes M’Chedallah-Bouira et M’Chedallah-Akbou sont entrés en grève illimitée depuis dimanche dernier pour dénoncer la hausse des tarifs de droits de stationnement.

Oulaid Soualah