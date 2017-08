Sit-in des souscripteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 96 lecture(s)

Sous une chaleur suffocante, des dizaines de souscripteurs du programme des 200 logements LSP, au centre-ville de Bouira, ont organisé, hier, un sit-in de protestation devant le siège de la wilaya de Bouira, afin de réclamer l’accélération des travaux de réalisation des logements «qui piétinent». Par cette action, les manifestants ont aussi dénoncé ‘’le retard de plus de 6 ans dans la réalisation de ces 200 logements’’. «La liste a été approuvée par la wilaya et les travaux ont été lancés en 2011. Nous nous sommes acquittés de la majorité des tranches exigées par le promoteur en plus des droits de la caisse nationale du logement. Malheureusement, le promoteur en charge du projet a arrêté les travaux quelques mois après leur lancement. Il n’a repris que l’année dernière avec un rythme ralenti», dira l’un des protestataires. Il précise aussi que la majorité des souscripteurs sont des fonctionnaires du secteur de l’éducation : «Nous sommes en majorité des enseignants et nous souffrons tous des frais exorbitants de la location. Malheureusement, nos nombreux cris de détresse n’ont pas convaincu ce promoteur et le taux d’avancement des travaux stagne à 30 %». Dans l’espoir de voir la cadence des travaux s’accélérer, les bénéficiaires de ces logements ont adressé plusieurs lettres aux autorités (ministre de l’Intérieur, de l’Habitant, wali, DLEP de Bouira…), en vain : «Visiblement personne ne se soucie de notre problème. Comment voulez-vous que le projet avance quand le promoteur ne dispose que d’une bétonnière et de quelques ouvriers. Il effectue de petits travaux de maçonnerie par intermittence, d’un bloc à un autre», font-ils remarquer. Abordant leur situation sociale ils affirment : «Au lieu d’occuper nos propres logements, nous étions contraints de nous rabattre sur location, où nous déboursons près de 24 000 DA/mois, alors que nous sommes de simples fonctionnaires».

Oussama. K.