On a frôlé le pire à Tifra, Toudja et Béni Ksila !

Voyant les flammes se rapprocher dangereusement des villages, les autorités locales, dans plusieurs régions montagneuses de la wilaya de Bejaïa, ont dû évacuer des dizaines de familles dans les communes de Toudja et Béni Ksila. Dans la commune de Tifra, les habitants des villages de Fetalla, Tizi n’Tifra et Taourirth Amrouche n’ont pas fermé l’œil dans la nuit de mardi à mercredi, en raison de la violence de l’incendie qui s’est déclaré sur le flanc de montagne surplombant leurs patelins. Dans son bilan, établi hier, la Protection civile de Béjaïa indique que quatre-vingt départs de feux en milieu végétal ont été enregistrés ces dernières 48 heures. «Les plus importants sont au nombre de 24 ; ils ont tous été maitrisés, sauf trois à l’heure actuelle (hier peu après midi, ndlr), et nos renforts estiment venir à bout de ces incendies dans les prochaines heures», écrit le commandant Soufi dans son bilan, précisant que le feu qui a pris, lundi dernier, dans la localité d’Izoughlamen, avant de gagner les communes d’El Kseur, d’Adekar et de Tifra est «le plus important en terme de dégâts». Dans la matinée d’hier, selon la conservation des forêts de Béjaïa, sept foyers d’incendie étaient toujours en cours dans les communes de Tifra, El-Kseur, Toudja, Melbou et Béni Ksila. Les flammes, d’après un bilan provisoire de la protection civile, ont parcouru ces deux derniers jours plus 663 hectares de couvert végétal, et réduit en cendres des centaines d’oliviers. Les feux qui se sont déclarés, avant-hier sur le territoire des communes de Béjaïa, Adekar, Tichy, Aokas, El Kseur, Akbou, Ighram, Taskriout, Sidi Aïch, Kherrata, Toudja, Tamridjt, Darguina, Tala hamza et Oued Ghir ont tous été maîtrisés, assure-t-on. Dans la nuit de mardi à mercredi, selon le commandant Soufi, chargé de la cellule de communication de la protection civile «un feu s’est déclaré au niveau du PNG, sur un tas de bois, mais vite maîtrisé par nos éléments, à la faveur de l’alerte immédiate parvenue à nos services». Au regard de la violence des sinistres enregistrés sur le territoire de plusieurs régions montagneuses de Béjaïa, trois colonnes mobiles protection civile ont été dépêchées des wilayas de Bouira, Bourdsj Bou Arreridj et Sétif pour prêter assistance aux pompiers de Béjaïa.

