Une commission de wilaya à Bouguezine

Il ya 1 heure

L’incendie qui a ravagé la forêt de Bouguezine, un village relevant de la commune de Maâla au Nord-ouest de la wilaya de Bouira, a provoqué d’importants dégâts matériels. En effet, et selon un bilan provisoire de la Protection civile de Bouira, l’incendie en question a touché, durant la nuit de mardi dernier, pas moins de 13 maisons, deux garages privés ainsi qu’une voiture. Le feu, qui s’est vite propagé vers l’intérieur même du village, a, aussi, causé l’asphyxie, des blessures et des brûlures à 27 personnes. Celles-ci ont été toutes transférées à l’hôpital de Lakhdaria, où elles ont été prises en charge. Une seule personne, une femme de 57 ans, a été évacuée vers l’hôpital des grands brûlés de Douéra, à Alger, vu son état de santé, jugé grave par les médecins, car présentant des brûlures du troisième degré. La Protection civile précise, également, que les moyens de la colonne mobile de lutte contre les incendies ont été mobilisés, pour venir à bout des flammes. L’intervention des pompiers, des gardes forestiers et des militaires de l’ANP a duré toute la soirée de lundi à mardi derniers : «L’intervention a duré de lundi 18h jusqu’à mardi 11h du matin. Nos éléments sont aussi intervenus pour évacuer les citoyens blessés, ainsi que les maisons touchées par l’incendie, dont l’origine reste à déterminer. Les dégâts sont importants : des maisons, des oliviers, des poulaillers, des ruches d’abeilles ainsi que des hangars à bestiaux ont été endommagés, lit-on dans le communiqué en question. Par ailleurs, une commission la wilaya, composée d’élus de l’APC de Maâla, du chef de la daïra de Lakhdaria, des cadres de la Protection civile, de la conservation des forêts et des services techniques de la wilaya, s’est rendue sur les lieux jeudi dernier, afin d’entamer le travail de recensement des pertes, en vue du dédommagement par la Caisse nationale des catastrophes naturelles. Selon le P/APC de Maâla, M. Belkadi Amar, la commission en question a été installée au niveau du siège de la daïra le jour même du déclenchement de l’incendie : «Nous avons finalisé un travail de coordination lors de l’intervention des pompiers. Aujourd’hui (avant-hier, ndlr), nous avons entamé le travail de recensement des dégâts sur les lieux. Je tiens à rassurer les citoyens du village que le dédommagement se fera dans un délai de 40 jours», a-t-il rassuré.

Oussama Khitouche