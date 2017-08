Une jeune maman enceinte et son fils tués à Bir-Ghbalou

Par DDK | Il ya 1 heure | 106 lecture(s)

Un autre dramatique accident de la circulation a eu lieu, avant-hier jeudi vers 18h, sur la RN8, près du chef-lieu de la commune de Bir-Ghbalou, à l’Ouest de la wilaya de Bouira. L’accident a causé le décès de deux personnes et la blessure d’une troisième. Il s’agit de trois membres d’une seule famille qui roulait à bord d’une voiture touristique. En effet, la maman, 32 ans, et son fils, 6 ans, ont trouvé la mort, alors que le père a été grièvement blessé. Selon des témoins qui ont assisté à la scène, l’accident s’est produit après un télescopage entre le véhicule touristique, de type Peugeot 301, et un camion semi-remorque. Le conducteur de ce camion serait responsable de l’accident, puisqu’il aurait effectué un dépassement très dangereux près d’un virage de la RN8. Les trois membres de cette famille, qui roulait tranquillement à bord de la voiture touristique, ont été surpris à la sortie du virage par le camion en plein dépassement. Le semi-remorque a complètement écrasé la voiture, tuant ainsi la jeune maman, enceinte de 4 mois, sur le coup. Le garçon de 6 ans a succombé à ses blessures au cours de son évacuation vers l’hôpital d’Aïn-Bessem, alors que le père, âgé de 34 ans, a été évacué en urgence vers le CHU de Tizi-Ouzou vu son état, jugé grave par les médecins. Selon une source hospitalière, les victimes de cet accident sont un couple d’infirmiers à l’EPH d’Aïn-Bessem. Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les causes exactes de l’accident, alors que le conducteur du camion semi-remorque, qui s'en est sorti avec quelques égratignures, a été arrêté sur place par les services de sécurité.

Oussama K.