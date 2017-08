Cinq blessés dans un carambolage à Djebahia

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Un carambolage impliquant six véhicules et un bus de transport de voyageurs a provoqué, avant-hier jeudi, un important embouteillage sur le tronçon de l’autoroute Est-Ouest, entre Bouira et Lakhdaria. Selon la Protection civile de Bouira, l’accident, qui s’est produit vers 5h du matin près du village d’Aïn Chriki, relevant de la commune de Djabahia, a fait cinq blessés parmi les occupants de deux voitures touristiques. La Protection civile et la Gendarmerie sont intervenues pour prendre en charge les blessés et dévier la circulation. Une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, qui a occasionné des dégâts matériels à de nombreux véhicules, a été ouverte par les services de la Gendarmerie. A noter que l’autoroute Est-Ouest a été rouverte à la circulation trois heures après l'accident.

