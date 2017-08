«Pas d'indemnisation avant les investigations»

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

«Il n'y aura pas d'indemnisation concernant les pertes occasionnées par les récents feux de forêts, avant de procéder à des investigations», a affirmé, avant-hier, à El-Tarf, le ministre de l'Intérieur, Noureddine Bedoui.

Le ministre a tenu à expliquer: «Il y aura des investigations, afin que les indemnités soient versées aux véritables victimes, conformément aux instructions du président de la République». S’exprimant lors d’une séance de travail avec les cadres et directeurs des différents services, consacrée au dossier relatif aux feux de forêt, M. Noureddine Bedoui a martelé que «les responsables de ces incendies seront traduits en justice», révélant que «certains ont tenté d'endommager les ressources forestières à des fins personnelles». Le ministre de l’Intérieur a par ailleurs affirmé que «la wilaya de Béjaïa a été la plus touchée par les incendies». Il a annoncé que l'Etat, en application des instructions du président de la République, «a mobilisé tous les moyens nécessaires pour maitriser les incendies». Il a en outre appelé à «une meilleure coordination entre la Protection civile algérienne et son homologue tunisienne pour faire face aux incendies au niveau des régions frontalières». M. Noureddinne Bedoui, qui inspectait une opération d'extinction des incendies dans les communes de Souarekh, Oum Tboul et El Aioun, a rassuré les citoyens du soutien de l'Etat tout en les incitant à «prêter main forte aux éléments de l'Armée nationale populaire (ANP), de la protection civile et de la Direction des forêts», avant de saluer les efforts déployés par ces derniers face à cette situation.

L. O. CH