L’ANBT investit le terrain

Pour parer aux risques de noyades dans les différents barrages hydrauliques de la wilaya de Bouira, particulièrement durant cette saison de grandes chaleurs, l’Agence Nationale des Barrages et des Transferts (ANBT), a lancé depuis ce jeudi, une caravane de sensibilisation contre les risques de baignade dans les barrages.

Selon M. Boualamallah Ahmed, cadre de l’ANBT, cette campagne, qui sera assurée par des cadres de l’ANBT, des éléments de la protection civile et de la DJS de Bouira, se déroulera au niveau des communes de Mâalla, Boukram, Guerrouma, Aïn-Bessem, Bechloul et El-Esnam, soit les communes situées à proximité des trois barrages de la wilaya, à savoir Koudiet Acerdoune, Oued Lakehel et Tilesdit. «La caravane sillonnera ces communes afin de sensibiliser les citoyens, les jeunes plus particulièrement, sur les dangers des baignades dans les barrages. Il existe plusieurs risques, à l’image de l’hypothermie, de l’envasement des retenues mais surtout de l’absence de surveillance. Au niveau des plages, les maîtres-nageurs sont sur place, contrairement aux barrages où les secours sont généralement éloignés», affirme le même responsable. Cette caravane sillonnera pour la durée d’une semaine ces communes de la wilaya et des émissions seront également diffusées sur les ondes de la radio locale, afin de toucher un large public. «À Bouira, nous n’avons enregistré aucun cas de noyade dans les barrages, cependant, nous déplorons trois cas de noyades dans des retenues agricoles. C’est pour cette raison que nous avons opté pour des émissions radiophoniques, pour toucher le plus grand nombre de citoyens», a-t-il ajouté. À noter que Bouira a enregistré depuis 2009, un total de 29 cas de noyade dans ses trois barrages. La majorité des cas sont des jeunes âgés de moins de 25 ans, selon les chiffres de l’ANBT.

Massinissa A.