Baisse sensible de la mercuriale

Les prix des fruits et des légumes, surtout, ont sensiblement baissé par rapport aux deux premières semaines du mois écoulé.

Au niveau des deux supérettes mitoyennes d'Allilliguia, avant hier, les ménages appréciaient aussi bien le coût que la qualité des produits exposés. La bonne pomme de terre était cédée à 30 DA le kg, alors qu'au mois de Ramadan, et deux semaines, plus tard encore, ce féculent pourtant stocké se vendait à 45 DA et celui de la saison atteignait le prix de 65 DA le kg.

La mercuriale baisse sensiblement, en fin d’après midi dans ces deux échoppes, citées, qui se concurrencent, au grand bonheur du consommateur. "Moi je vends, maintenant, mon raisin" gros noir "à 100 DA le kg", lance le gérant de l'une, Et à l'autre de lui rétorquer, indirectement : "Personne n'est dupe pour rater mon musquin de bonne facture à 150 DA." Tout en leur prêtant l'oreille, des dizaines d'hommes et de femmes, se penchent sur les étals de divers légumes.

Le prix du piment doux, la tomate, et la carotte, oscille, là, ces jours - ci, entre 20 et 30 DA le kg. Le prix de la courgette est de 40 DA, mais étrangement celui des navets et des haricots verts est presque de trois fois plus. Les ménages y trouvent, cependant, leurs comptes, en définitive. D'autant que les coûts de la pastèque et du melon, fruits trop prisés en été, sont actuellement abordables. Les mêmes prix de ces produits agricoles de saison sont pratiquement affichés, chez certains vendeurs du petit marché de l'ex- Rocher Noir.

L'on a, néanmoins, tendance à oublier les ménages pauvres et autres smicards, qui ne vivent que du strict nécessaire. Ceux - ci sont condamnés, hélas, à faire abstraction du mouton de l'Aid El Adha et bien d'autres dépenses en certaines occasions. "Je dois toujours économiser pour pouvoir acheter des habits d'occasion et des fournitures scolaires à mes enfants" confie une veuve dont la pension est modeste.

Salim Haddou