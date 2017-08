Les meilleurs élèves honorés

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

La cérémonie officielle de remise de récompenses aux élèves, tous paliers confondus, ayant obtenu les meilleures moyennes aux examens de 5ème, du BEM et du Bac de l’année a été organisée mercredi dernier, par la direction de l’Education de Béjaïa.

C’était à l’auditorium du campus universitaire de Targa-Ouzemour. Y étaient invités les élèves à récompenser et leurs parents, les autorités civiles et militaires, et les élus de la wilaya aux différentes institutions. Concernant l’examen de fin de cycle primaire (5ème), le taux de réussite s’élève à 73,87%. 73 élèves ont obtenu une moyenne supérieure ou égale 9,50 sur 10. La candidate Ourari Mériem, de l’école privée Soussène de Bejaïa, a réussi à décrocher la note de 10 sur 10 dans toutes les épreuves. Les responsables de l’établissement notent avec satisfaction que 47 écoles primaires ont eu des taux de réussite de 100 %. L’école des 13 martyrs filles est classée première du point de vue de son taux de réussite, qui est de 100 %, et du nombre des élèves admis, qui est de 57. Pour ce qui est du brevet de l’enseignement moyen, le taux d’admission de la wilaya s’élève à 65,52 %. Deux élèves ont obtenu une moyenne supérieure à 19 sur 20. La première est Inès Smail, du CEM Targa-Ouzemour de Béjaïa (19,17), et le second est Nait Sidhoum Amine, du CEM Ighil-Ouberouak, commune de Tala Hamza (19,10). Le palmarès indique aussi que 51 candidats ont décroché une moyenne égale ou supérieure à 17,50 sur 20. Le CEM de Guendouze, dans la commune d’Ait R’zine, et trois écoles privées : Soussène, Imamat et Kalili ont réussi à faire admettre 100% de leurs candidats. S’agissant du baccalauréat, le taux de réussite est 56,36%. 17 élèves ont réussi leur examen avec la mention «excellent», 45 avec la mention «très bien» et 114 avec la mention «bien». Les trois meilleures élèves sont : Messiouène Zineb (18,66), du lycée chouhada Mehrez de Sidi-Aich, Belatache Rahim (18,43), du lycée Taous Amrouche de Sidi Aich et Ferkane Sara Hadjer (18,36), du lycée Hafsa d’Akbou. Quant au classement des trois établissements qui ont obtenu les meilleurs résultats, il s’établit comme suit : le premier est le lycée Taous Amrouche de Sidi-Aich (84,34 %), en 2ème vient le lycée Mesbah Hamid d’El-Kseur (77,84 %) et le troisième est le lycée El-Houria de Bejaïa, avec 77,43 % d’admis. A noter aussi que deux établissements privés de Bejaïa ont obtenu 100% de réussite de leurs candidats au bac. Il s’agit de l’établissement Soussène, 19 candidats, et de l’établissement Imamat, 12 candidats.

B. Mouhoub.