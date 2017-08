Quatre dealers sous les verrous à Zemmouri

Par DDK | Il ya 36 minutes | 81 lecture(s)

Les éléments de la brigade locale de la Gendarmerie nationale ont pu démanteler, récemment, un réseau de trafic de drogue au centre urbain de Zemmouri. Selon le communiqué de l'instance sécuritaire citée, ce coup de filet s'était produit en date du 16 juillet dernier, aux environs de 18h. Les limiers de la gendarmerie s'est approchés, , lors d'une ronde, de deux individus suspects. La fouille corporelle à laquelle ces derniers ont été soumis à montré qu’ils détenaient une quantité de kif traité. La poursuite de l'enquête judiciaire, suite à l'interrogatoire de ces deux mis en cause, aura permis de mettre la main sur leurs deux acolytes. De plus, une quantité de 2,060 kg de résine de cannabis a été retrouvée dans le domicile de ces derniers. Lors de la même perquisition, judiciairement autorisée, a-t-on précisé, les enquêteurs avaient retrouvé la somme de 848 000,00 DA, provenant de la commercialisation de cette substance illicite. Conduits au siège de l’instance sécuritaire concernée, les quatre mis en cause, âgés entre 27 et 47 ans, ont signé des procès-verbaux reconnaissant leurs méfaits. Pour les chefs d'inculpation de constitution d'un réseau de malfaiteurs, de consommation et de commercialisation de drogue, ces quatre inculpés ont tous été incarcérés à la maison d'arrêt de Tidjelabine, sur ordre du Procureur, près le tribunal de Boudouaou.

Salim Haddou.