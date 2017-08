Grève générale et marche des commerçants

Par DDK | Il ya 26 minutes | 54 lecture(s)

La ville d’Azeffoun a été paralysée, hier, par une grève générale et une marche observées par les commerçants de la région. Ces derniers, exaspérés par le problème récurant d’eau et celui des coupures d’électricité, n’ont trouvé de solution que de recourir à ces deux actions. La marche s’est ébranlée de l’APC et a pris fin devant le siège de la daïra. Par ailleurs, les habitants du village Melatha, de leur côté, ont procédé à la fermeture de la route reliant Tigzirt à Azeffoun. Ils revendiquent la résolution du problème de la décharge sauvage et celui du manque d’eau qui les irritent.

H. K.