Le SG de la wilaya sur les lieux

Par DDK | Il ya 25 minutes | 45 lecture(s)

Le secrétaire général de la wilaya, Azeddine Tibourtine, était hier dans la localité de Tadmaït pour s’enquérir de la situation des habitants de deux quartiers, La fourrière et Baghdadi, a-t-on appris. Ces derniers, pour rappel, étaient à l’origine de la fermeture, la semaine passée, de la route qui a causé la mort d’une femme prise dans l’embouteillage. Le SG, dans la perspective de calmer les esprits, a fait donc le déplacement pour rencontrer la population qui contestait le déroulement de l’opération de recasement des 120 familles habitant dans des habitations précaires. Aussitôt pris connaissance de la présence du SG sur place, des comités de villages et de quartiers de la localité de Tedmaït, à 18 km à l'ouest de Tizi-Ouzou, se sont manifestés. Le secrétaire général Azeddine Tibourtine les a, donc, invités à se présenter au cabinet pour discuter de la situation et tenter de trouver des solutions aux problèmes de la population locale.

H. K.