Nouveau débrayage des transporteurs

Les transporteurs de voyageurs assurant la desserte entre les communes de Saharidj et M’Chedallah sont revenus à la charge, hier matin, en observant une nouvelle journée de grève. Les protestataires ont, en effet, cessé l’activité sur cette ligne en question et organisé un rassemblement devant le siège de la daïra de M’Chedallah. La raison de ce nouveau mouvement de protestation, le deuxième de ce genre en une semaine, est liée à la mise en application d’un paiement de droits de stationnement au niveau de la station de M’Chedallah. Les protestataires refusent, donc, de s’acquitter de ces droits et réclament l’aménagement de la station avant l’instauration de cette nouvelle tarification. Selon-eux, «ladite station n’est qu’un terrain vague et doit être aménagée selon les normes réglementaires régissant ce secteur». Dans un premier acte d’apaisement, l’APC de M’Chedallah a procédé, le jour même du premier débrayage, soit mardi passé, à l’installation d’un abribus et une plaque signalant l’emplacement de l’«arrêt» dans cette station. Des travaux jugés ‘’insuffisants’’ par les transporteurs, qui exigent que la surface soit revêtue et délimitée par des bordures en plus des indispensables sanitaires. Le secrétaire général de la daïra, qui a tenté de dialoguer avec les protestataires en présence du maire de M’Chedallah, n’a pas réussi convaincre les transporteurs qui ont quitté les lieux après deux heures d’attroupement, promettant de revenir le lendemain, soit aujourd’hui lundi, pour voir le chef de daïra.

Oulaid Soualah