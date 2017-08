Feraoune annonce un plan de recrutement

Par DDK | Il ya 26 minutes | 48 lecture(s)

La ministre des Postes et des Technologies de l’information et de la communication, Mme Imane Houda Feraoune, a annoncé le lancement, au cours de l’année 2018, d’un vaste plan de recrutement.

Il s’agira, a-t-elle indiqué, de «quelques milliers» d’agents, pour combler le déficit en moyens humains dont souffre Algérie poste. En effet, la ministre a relevé que «l’entreprise Algérie Poste souffre présentement d’un sérieux déficit en moyens humains, en raison du départ à la retraite de 4 000 agents qui n’ont pas encore été remplacés». «Et même si cela venait à se faire, celui-ci sera loin d’être comblé, les 3 400 bureaux de poste disséminés à travers le pays ne comptant que 3 400 facteurs seulement», explique la première responsable du secteur. C’est ce manque, souligne la même source, qui fait que le service de distribution du courrier et celui des colis «ne fonctionnent pas correctement». A ce problème, elle ajoute le mauvais fonctionnement de la logistique, le manque d’optimisation des circuits et d’automatisation du tri du courrier, de même qu’un «peu trop de négligence» en matière d’acheminement du courrier et des colis. Elle assure, cependant, que ces imperfections seront réparées après l’acquisition de véhicules, celle d’équipements de tri automatique des lettres et une meilleure gestion de centres de tri du courrier.

Les travailleurs contractuels régularisés en 2019

Mme Imane Houda Feraoune a indiqué que l’ensemble des travailleurs contractuels sera régularisé dans le courant de 2019, période durant laquelle leurs contrats arriveront à échéance. Elle affirme dans ce cadre que «plus de 5 000 agents d’Algérie Poste, employés sous un régime précaire de contrats à durées déterminées, vont être progressivement régularisés». «Ces travailleurs occupent des fonctions de facteurs ou d’agents dans des agences postales, sans garantie d’être reconduits, une fois leur contrat parvenu à terme», a-t-elle rassuré. Elle précise que 2 600 parmi eux ont été embauchés au titre d’un contrat de travail aidé (CTA) et 3 600 autres sous celui du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle (DAIP). D’après elle, les premiers agents à être titularisés sont ceux dont le contrat prend fin dans le courant de l’année 2017. Les autres, dit-elle, le seront à leur tour, compte tenu de leur ancienneté ou bien encore de leur capacité à suivre une formation destinée à les intégrer dans des postes où leur carrière pourra évoluer.

L. O. CH