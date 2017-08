Fin de la grève des transporteurs

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

La grève des transporteurs assurant la desserte Saharidj - M’Chedallah a pris fin hier lundi, après une réunion ‘’marathon’’, qui a regroupé les représentants des transporteurs et le chef de daïra par intérim, les deux P/APC de Saharidj et de M’Chedallah, un représentant de la direction des transports de la wilaya de Bouira et celui des services de sécurité (sûreté de daïra). Cette réunion, tenue hier au siège de la daïra, s’est conclue par un compromis arrangeant toutes les parties. En effet, les transporteurs ont eu l’accord des autorités locales, pour la délocalisation de l’arrêt de transport vers un endroit plus approprié, au niveau de la rue Aimene Amar, mitoyenne du nouveau jardin public. Ce nouveau lieu dispose de toutes les commodités dont ont besoin les voyageurs, telles que les sanitaires, l’eau potable et les bancs, cela en plus d’une surface assez spacieuse pouvant accueillir les 70 fourgons qui exercent sur cette ligne. En contrepartie, les transporteurs ont accepté de s’acquitter des 60 DA des droits de stationnement auprès de l’adjudicateur. Après cette réunion, les transporteurs ont directement repris du service.

Oulaid Soualah