Des voleurs de Hyundai Accent et de Toyota Hilux sous les verrous !

Les agents de la Police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya de Béjaïa ont appréhendé, dernièrement, neuf individus, présumés auteurs de plusieurs vols de voitures de marque Hyundai Accent et Toyota Hilux, avons-nous appris de source autorisée. Selon la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa, les neuf membres de ce réseau national de vol de voitures ont été arrêtés après un long et minutieux travail d’investigation mené par les agents de la police judiciaire. Dans un premier temps, ils avaient interpellé, au centre-ville de Béjaïa, trois membre de ce gang, au moment où ils tentaient de voler une voiture de marque Hyundai Accent, puis les autres membres du réseau, originaires des wilayas de Béjaïa, Batna et M’Sila. Ces individus, âgés entre 22 et 58 ans, auraient, selon la même source, volé pas moins de 12 voitures des deux marques. Présentés devant les juridictions compétentes, les neuf membres de ce réseau mafieux ont été placés sous mandat de dépôt pour, entre autres, «constitution d’une association de malfaiteurs, vol qualifié, dégradation, complicité et non dénonciation d’un délit». Par ailleurs, deux présumés trafiquants de drogue ont été arrêtés, dimanche dernier, dans la ville de Tazmalt. Les deux dealers, âgés de 25 et 29 ans, ont été interpellés par les agents de police de la sûreté de daïra de Tazmalt en possession de plus de 2 kilos de kif traité et 243 100 DA, constituant les revenus de leur commerce prohibé. Ils ont été écroués après qu’un dossier pénal eut été ficelé contre eux.

