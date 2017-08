Ihamziène fin prêts pour célébrer la robe kabyle

Par DDK | Il ya 1 heure | 84 lecture(s)

La 8e édition du Festival de la robe kabyle aura lieu les 10 et 11 août 2017 au village Ihamziène, dans la commune d’Illoula Oumalou. Un programme riche est concocté pour l’occasion. L’ouverture officielle est prévue à 10 heures, avec une chorale et de la poésie, suivies d’une visite à travers les stands de l’exposition permanente. Dans l’après-midi, un hommage sera rendu aux femmes âgées du village, grâce auxquelles cet habit traditionnel résiste aux différents courants modernistes et au fashion. Vers 16h30, une balade sous le thème : «La Kabylie s’exprime», est prévue à travers le village. Pour la soirée, un carnaval sillonnera le village, et sera suivi d’une soirée théâtrale. Le deuxième jour sera tout aussi animé avec le concours de la meilleure chorale (13h), le défilé de mode (15h) et le concours le plus attendu, sans aucun doute, celui de la robe d’or (élection de la meilleure robe). Pour la clôture, une tombola ainsi qu’une cérémonie de remise de diplômes aux participantes et participants aura lieu à partir de 17 heures. La fête sera ponctuée par une soirée musicale prévue à partir 20 heures.

M A Tadjer