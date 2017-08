Ce sera du 24 au 26 août

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Le village Houra, dans la commune de Bouzeguène, s’apprête à recevoir ses invités, à l’occasion de la 4e édition du Festival du burnous, prévue du 24 au 26 du mois en cours. Cet événement culturel revient chaque année dans la perspective de préserver cet héritage ancestral, voire le promouvoir. Un programme riche est concocté par les organisateurs comme à l’accoutumée, et ce, pour le plaisir des habitués et des curieux qui auront à visiter ce village pour cette occasion. Après l’ouverture officielle de l’événement, prévue à partir de 10 heures, place à une cérémonie de remise des prix aux deux meilleurs lauréats du baccalauréat à l’échelle de la wilaya. Pour l’après-midi, une caravane berbère (une balade en robes kabyles et burnous) est programmée, en plus d’autres activités culturelles (danse folklorique, magie, monologue…). Au deuxième jour, une conférence-débat sera animée la matinée, suivie des ateliers de démonstrations (dessins). Pour l’après-midi, du théâtre, une tombola, une exhibition des arts martiaux, de la danse classique, entre autres, sont au programme. Pour la clôture, un gala artistique sera organisé.

K. H.