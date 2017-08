Ahrik prépare la fête du miel et de l’abeille

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

La 5e édition du Festival du miel et de l’abeille sera organisée cette année du 15 au 17 août prochain au village Ahrik, dans la commune de Bouzeguène. Ce Festival dédié à la nature comme aiment le présenter ses organisateurs, en l’occurrence le comité de village Ahrik, aura cette année l’objectif de créer un environnement adéquat pour l’investissement dans cette filiale, et la sensibilisation pour la protection de l’environnement. En effet, le but est d’investir dans la formation, en invitant des spécialistes dans le domaine pour une meilleure maîtrise de nouvelles techniques, notamment dans la culture de la gelée royale, la création d’une coopérative de l’apiculture et la sensibilisation sur le rôle de l’abeille dans l’environnement et les bienfaits du miel sur la santé. Au cours de cette édition, les organisateurs comptent lancer une opération qu’ils ont intitulée «Un foyer, une ruche». Au programme donc de cette édition, après la cérémonie d’ouverture, plusieurs activités, dont des expositions d’apiculture, environnement, pépinière, objets traditionnels, poterie, gâteaux, dessins, peinture, un salon de livre… qui seront installées le premier jour. Il est prévu pour la même journée une pièce de théâtre et une conférence sur les abeilles, dans la soirée. Pour les amateurs de tennis, une exhibition de ce sport est programmée la journée et sera clôturée avec une tombola. Au deuxième jour aura lieu le semi-marathon national senior, qui sera suivi d’une remise de prix aux vainqueurs. La matinée se poursuivra avec du sport, avec un autre tournoi, cette fois-ci de tennis de table. Pour l’après-midi, une conférence sur l’histoire des Berbères est prévue, ainsi qu’une pièce de théâtre et un défilé de mode. La soirée sera dédiée aux enfants avec une animation spéciale. Au dernier jour, une conférence sur la protection de l’environnement est prévue. La clôture de cette édition se fera avec un gala artistique et une tombola.

Kamela Haddoum.