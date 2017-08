Les villageois assiègent la daïra

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Des habitants de plusieurs villages relevant de la commune de Bouzeguène, sise à l’extrême Est du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont procédé, hier, à la fermeture du siège de la daïra pour protester contre la pénurie d’eau qui persiste depuis presque un mois. «La population souffre le martyr, notamment en ces journées de grandes chaleurs. Les robinets sont à sec depuis presque un mois (1 jour sur 25)», déplorent les villageois. Et de poursuivre : «Les services de l’Algérienne des eaux n’arrivent plus à maîtriser la situation qui s’aggrave d’année en année». Les protestataires exigent le raccordement «en urgence» de Bouzeguène au barrage de Taksebt, qui demeure pour eux la seule issue pour mettre fin à la crise d’eau qui perdure, après l’échec du projet de forage des puits à partir de Boubehir, réalisé à coups de milliards et qui n’a servi que quelques mois avant de s’assécher. Ils revendiquent également laa réhabilitation et l’amélioration du réseau de la chaîne d’Aderdar. Les protestataires menacent de radicaliser leur mouvement de protestation «si les autorités persistent dans leur mutisme» : «Si rien n’est fait dans les prochains jours, une marche et un sit-in seront organisés devant le siège de la wilaya», menacent-ils.

Nadia Rahab