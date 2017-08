Grève générale et sit-in devant la wilaya

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Les habitants de la commune de Souk El-Tenine ont observé, hier, un sit-in devant le siège de la wilaya de Tizi-Ouzou, pour protester contre l’arrêt du projet de construction des locaux, prévu au chef-lieu. Ils ont, en outre, recouru à une grève générale au niveau de leur localité, pour faire valoir la même revendication. Commerçants et représentants de différents comités de village de la commune, à savoir notamment ceux des villages Izouaghen, Izaouyen, Aït Ali Belkacem, Tighilt Mahmoud, la cité et Aït Izid se sont regroupés devant le siège de la wilaya avec un seul mot d’ordre : «la relance du projet de développement de leur commune». «Non au report du projet, non à l’annulation du projet, nos locaux sont vétustes, quelle est la solution ?», c’est ce qu’on pouvait lire sur les pancartes brandies. Le projet en question est la reconstruction des locaux à la place d’une bâtisse dèja construite sans normes techniques à l’indépendance. Ce projet, «approuvé par la majorité de la population, connaît une opposition de quelques individus, qui ne représentent qu’eux même», précise-t-on. Pour les représentants des comités de villages et les commerçants, «cette opposition est infondée». Ces derniers se demandent d’ailleurs «comment les autorités l’ont prise en considération», en les exhortant à intervenir. Sachant que les commerçants ont déménagé et quitté les lieux depuis juin, ces derniers menacent de rouvrir les locaux et de réinstaller leurs commerces, si toutefois le blocage persiste et si les travaux ne commencent pas dans les plus brefs délais.

K. H.