Un dealer arrêté par la police

Par DDK

La police judiciaire locale vient de démasquer et arrêter un dealer, au chef-lieu communal de Chabet El Amer. Il s'agit du dénommé M. A., âgé de 24 ans, originaire de la même commune. Se basant sur des informations incriminant le suspect, les limiers de la police ont aussitôt enclenché leurs investigations. Dans son communiqué, la sûreté de wilaya a indiqué, hier, que «le suspect a été pris, dernièrement, en flagrant délit, alors qu'il s'apprêtait à revendre une quantité de kif traité», dans l'un des quartiers de cette localité du Sud-est de Boumerdès. Le mis en cause a aussitôt été conduit au commissariat, où il a signé un procès verbal reconnaissant ses méfaits. Il a été, par la suite, présenté devant le magistrat instructeur, près le tribunal de Bordj Ménaïel. Pour les chefs d'inculpation de consommation et commercialisation de drogue et psychotropes, cet inculpé a été incarcéré dans la maison d'arrêt de Tidjellabine, en plus du paiement d’une amende de 50 000 DA.

Salim Haddou