Le conflit perdure !

La Fédération nationale du secteur des communes maintient la pression. En effet, elle compte reprendre le chemin de la protestation dans les jours qui viennent. Face à la «non-satisfaction de leurs revendications», les communaux ne comptent pas lâcher du lest. Ils se disent déterminés à continuer le chemin de la protestation, jusqu’à la prise en charge de leurs doléances. «Notre syndicat va tenir son conseil national, prochainement, dans la wilaya d’Oran, pour débattre des prochaines actions de protestation que nous allons organiser au niveau national pour nous faire entendre enfin, a fait savoir, hier, Nacer Amine, l’un des membres du conseil national de ladite organisation syndicale affiliée au syndicat national autonome des personnels de l’administration publique (SNAPAP). L’interlocuteur a déploré le silence de la tutelle qui «refuse d’ouvrir les portes du dialogue avec notre syndicat pour trouver des solutions adéquates aux doléances soulevées». Le même responsable a fait état d’une lettre qui sera adressée, prochainement, au Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. «Nous avons décidé de saisir le Premier ministre pour l’informer que depuis un certain temps, nous organisons des actions de protestation dans l’indifférence du département de tutelle», a fait savoir Nacer Amine, souhaitant que cette lettre trouve un écho chez le chef de l’exécutif. Pour ce qui est des revendications mises en avant par cette entité syndicale, figurent : la révision des primes en vue d’une augmentation à 20 000 DA de l’allocation familiale et de l’indemnité de la femme au foyer à 8 000 DA - l’application de l’indemnité des agents de l’état civil à compter du 1er janvier 2008. Le syndicat réclame également la refonte du statut général de la fonction publique et des statuts particuliers de tous les corps des communes - l’intégration des contractuels et l’élargissement de la prime de souveraineté au secteur des communes. Il faut rappeler que les communaux ont observé une grève nationale de dix jours, durant le mois de juillet dernier.

Samira Saïdj